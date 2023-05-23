Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

В Орле два человека пострадали в аварии с участием иномарки и отечественного автомобиля. ДТП произошло на выезде из города в Северном районе.

Как сообщает орловская Госавтоинспекция, 22 мая 34-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 2115», двигался по Московскому шоссе со стороны улицы Металлургов в сторону деревни Хардиково. В 15:50 в районе дома №175 по Московскому шоссе его автомобиль столкнулся с «Рено Флюенс» под управлением 39-летнего водителя, мужчина следовал впереди попутно.

В результате ДТП оба водителя получили телесные повреждения, и после осмотра медиками были отпущены на амбулаторное лечение.

Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 12 ДТП.