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Орловская епархия отправила участникам СВО крупный гуманитарный груз. Его передали военным-артиллеристам.

Все необходимое военнослужащим доставил благочинный храмов Центрального округа протоиерей Василий Иванов. Посылку весом в 2,5 тонны собрали прихожане орловских храмов. Об этом сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.

В нее вошло: бензопилы, радиостанции, антидроновое ружье, блиндажные свечи, маскировочные халаты, сетка-рабица, тактические перчатки, различные инструменты, летние камуфляжные костюмы, ботинки, нижнее белье, средства гигиены, лекарства, продукты питания.

Помимо этого, протоиерей Василий Иванов вручил артиллеристам письма со словами поддержки от орловских детей и молитвословы. Священник благословил российских бойцов и окропил святой водой.