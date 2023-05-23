Фото: БОУ ОО "Созвездие Орла"

Орловские школьники стали победителями и призерами международного конкурса. Ребята получили звания Лауреатов I, II и III степеней.

Орловщина была представлена на II Международном конкурсе декоративно-прикладного искусства «Роспись по ткани. Батик» воспитанниками Регионального центра «Созвездие Орла», выпускниками художественной смены по искусству «Основы художественной росписи. Батик». Об этом сообщили в БОУ ОО «Созвездие Орла».

Участники продемонстрировали свои работы в номинации конкурсного направления «Холодный батик». По итогам конкурса Лауреатами I степени стали Полина Трофимова и Ольга Боронтова. Лауреатами II степени – София Голубенко и Виктория Веденкина. Лауреатом III степени признана Мария Киреева.

Организатором конкурса выступил Центр творческого развития детей и профессионального мастерства педагогов «Перспектива» города Уфы.