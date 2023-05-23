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В Орле проверили несколько автобусных маршрутов на соответствие графикам. Проверки проводились утром и днем.

В этом месяце в центре внимания маршруты, следующие через переулок Южный, улицу Раздольную, улицу Кузнецова, по улице Комсомольской и улице Брестской. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Орла.

– По итогам дежурства на остановках установлено, что интервал между транспортными средствами составляет от двух до девяти минут на Выгонке, от четырех до 17 минут на улице Кузнецова, от двух до семи минут на улице Комсомольской и улице Брестской. Интервал хороший, нареканий в дневное время и утренний час пик нет. Но будем следить за исполнением обязательств и вечером, – подчеркнул председатель комитета по организации транспортного обслуживания населения и связи администрации Орла Алексей Шалиманов.

Отмечается, что двум перевозчикам сделано замечание по чистоте в салоне – влажная уборка должна проводиться дважды в день.