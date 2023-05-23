Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области за сутки сгорели два автомобиля. Причину возгорания одной из них удалось определить.

Автомобиль «ГАЗ-2705» загорелся около шести утра 22 мая на улице Советской Орла. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

На момент прибытия пожарных горели моторный отсек и частично салон автомобиля, существовала угроза распространения огня на рядом стоящий автомобиль. В результате пожара в автомобиле выгорел моторный отсек и панель в салоне на квадратном метре. Пострадавших обнаружено не было. Причину пожара предстоит установить специалистам.

О возгорании автомобиля «Ауди» на улице Высоковольтной в Ливнах сотрудникам МЧС сообщили 23 мая, в 7:28. На момент прибытия пожарных в автомобиле горел моторный отсек, происходило распространение огня на салон автомобиля. В итоге в автомобиле выгорел моторный отсек на квадратном метре, частично оплавлена панель приборов на квадратном метре. Сообщается, что в пожаре никто не пострадал.Предположительная причина возгорания – неисправность в двигателе.