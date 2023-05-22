Фото: Елена Зябкина

На орловских дорогах обустроят пешеходную часть, велодорожки и проведут озеленение. В 2023 году отремонтируют почти два десятка объектов.

Как сообщает телеграм-канал «Телеграммы из Орла», до 30 июня отремонтируют проезжую часть улицы Комсомольской протяженностью 2,6 километра, до 31 июля участок улицы Космонавтов протяженностью 830 метров, до 30 сентября облагородят Карачевское шоссе – от улицы Мостовой до границы областного цента протяженностью 1,3 километра.

В этом году в Орле отремонтируют 18 дорог, протяженностью 17,8 километра. На улице Пионерской, улице Полярной, улице Энгельса и Тургеневском мосту работы уже завершаются.

Кроме того, ремонта ждут шесть улиц частного сектора. Общая стоимость работ составит почти 50 миллионов рублей. В следующем году капитально отремонтируют 56 улиц и еще 58 улиц в 2025 году. На эти цели выделили 600 миллионов рублей.

Всего на ремонт автодорог Орла в 2023 году планируют потратить 718 миллионов рублей.