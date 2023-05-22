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Директор орловской фирмы предстанет перед судом за уклонение от уплаты налогов. Он должен государству более полусотни миллионов рублей.

Завершилось расследование уголовного дела по обвинению директора общества с ограниченной ответственностью «Партнер» в уклонении от уплаты налогов.

Следствием установлено, что обвиняемый мужчина, являясь директором общества, с 2018 по 2021 годы не заплатил государству обязательный налог. Он не представил налоговую декларацию в особо крупном размере – более 51 миллиона рублей.

– В этих целях мужчина создал схему минимизации налоговых обязательств общества путем дробления бизнеса общества и его распределения на подконтрольные взаимозависимые юридические и физические лица, с целью получения необоснованной налоговой экономии, ввиду неправомерного применения к данным лицам упрощенной системы налогообложения, – сообщили «Комсомолке» в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.

В настоящее время предварительное следствие завершено, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.