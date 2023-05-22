В Орловской области зафиксирован высокий класс пожарной опасности

В Орловской области зафиксирован высокий класс пожарной опасности. При этом в регионе введен противопожарный режим.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области, в городе Ливны, Ливенском, Верховском и Дмитровском районах зарегистрирован пятый класс пожарной опасности.

Таким образом, вследствие высокого класса пожарной опасности, отсутствия осадков, выхода населения на приусадебные участки, выезда людей на природу существует вероятность неконтролируемых палов усохшей травяной растительности, порубочных остатков деревьев и сжигания мусора. Сохраняется вероятность перехода огня от сжигания сухой растительности и мусора на жилые постройки и лесные массивы, а также возникновения отдельных очагов природных пожаров.

Отмечается также, что вследствие погодных условий, усилена работа по контролю за пожарной обстановкой.