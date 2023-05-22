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НовостиЭкономика22 мая 2023 12:08

В Орловской области вклад потребительской кооперации в экономику составил почти шесть миллиардов рублей

Этот вопрос рассмотрели на аппаратном совещании в областной администрации
Елена Зябкина
Фото: Нина Соколова

Фото: Нина Соколова

В Орловской области вклад потребительской кооперации в экономику составил почти шесть миллиардов рублей. Этот вопрос рассмотрели на аппаратном совещании в областной администрации.

Орловские чиновники отметили, что основной задачей по развитию кооперативной торговли является улучшение качества обслуживания сельских жителей, в том числе в небольших населенных пунктах.

Как отмечает пресс-служба правительства региона, за 2022 год в регионе построено три современных торговых объекта, капитально отремонтировано 12 магазинов. В частности, был построен магазин в селе Паюсово Орловского муниципального округа, реконструированы магазин в деревне Сомово Шаблыкинского района, магазин в деревне Большое Сотниково Урицкого района, магазин в деревне Екатериновка Ливенского района и другие.

Вклад потребительской кооперации в экономику и продовольственное обеспечение региона за 2022 год составил пять миллиардов 822 миллиона рублей, по сравнению с 2021 годом он вырос и составил 109%. Кооператоры снабжают всем необходимым почти 40% населения области.

Орловские кооператоры в рейтинге Российской Федерациизанимают первое место по развитию оптовой торговли, второе место по развитию материально-технической базы, третье место по развитию общественного питания.