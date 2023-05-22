Юных орловцев осмотрели врачи из Москвы

Фото: пресс-служба Департамента здравоохранения Орловской области

Как сообщает пресс-служба Департамента здравоохранения Орловской области, 20 мая, в НКМЦ вели прием доктора из научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. Специально к этому дню орловские врачи отбирали группу пациентов, которым необходима консультация московских кардиологов.

В областной столице работали кардиохирурги, специализирующиеся на хирургии врожденных пороков сердца у детей раннего и старшего возраста, Михаил Зеленикин и Виктор Самсонов, ультразвуковые исследования проводила врач УЗ-диагностики Вера Донцова.

Несмотря на возможность удаленных телемедицинских консультаций, специалисты Бакулевского центра вот уже более 10 лет стараются приехать в Орел, чтобы очно посмотреть пациентов.

– Есть ситуации, когда мы видим, что ребенку надо срочно помогать, и мы экстренно решаем вопрос о срочной – буквально в 1-2 дня – госпитализации. Очная консультация помогает более точно наблюдать пациентов в динамике и индивидуально решать сроки операционного вмешательства или повторной консультации специалистов. Сейчас мы активно предлагаем реабилитацию по ОМС в нашем реабилитационном центре. Это эффективный метод восстановления ребенка после операции, – рассказал кардиохирург Виктор Самсонов.

Специалисты Бакулевского центра всего за день приняли 99 детей. При этом, 12 из них отобрали на операции, еще 18 получили направление на реабилитацию, семеро пациентов также поедут в Москву для дополнительных обследований и коррекции терапии. Отмечается, что в следующий раз столичные специалисты проведут осмотры в Орле осенью.