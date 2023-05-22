Улица Гостиная Фото: Елена Зябкина

В Орле отремонтируют прилегающие к Красному мосту улицы. Уже разработана проектно-сметная документация.

Капитальный ремонт будет проведен на улицах Гостиная, Карачевская и Пушкина. Вместе с традиционным для региона подходом «от фасада до фасада» документация предусматривает замену трамвайных путей, контактной сети и опор освещения на этих улицах. Проектно-сметная документация проходит госэкспертизу, а работы планируется провести в 2024 году. В этом году будет проведен ямочный ремонт. Об этом сообщает телеграм-канал «Телеграммы из Орла».

Напомним, реконструкция Красного моста будет завершена в текущем году. Объект нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» находится на личном контроле Губернатора Орловской области Андрея Клычкова.