Орел
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 мая 2023 10:28

В Орле отремонтируют прилегающие к Красному мосту улицы

Уже разработана проектно-сметная документация
Елена Зябкина
Улица Гостиная

Улица Гостиная

Фото: Елена Зябкина

В Орле отремонтируют прилегающие к Красному мосту улицы. Уже разработана проектно-сметная документация.

Капитальный ремонт будет проведен на улицах Гостиная, Карачевская и Пушкина. Вместе с традиционным для региона подходом «от фасада до фасада» документация предусматривает замену трамвайных путей, контактной сети и опор освещения на этих улицах. Проектно-сметная документация проходит госэкспертизу, а работы планируется провести в 2024 году. В этом году будет проведен ямочный ремонт. Об этом сообщает телеграм-канал «Телеграммы из Орла».

Напомним, реконструкция Красного моста будет завершена в текущем году. Объект нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» находится на личном контроле Губернатора Орловской области Андрея Клычкова.