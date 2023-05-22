Фото: Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС

Орловец стал победителем 32 Всероссийского турнира по армрестлингу. В турнире приняли участие 600 спортсменов.

Состязания проводились в Орле на базе спортивного центра ТМК ГРИНН. Участниками соревнований стали сильнейшие спортсмены из 49 регионов страны.

Орловец Артем Деев выступал в весовой категории 80 килограммов. В борьбе правой рукой он завоевал золотую медаль, в соревнованиях по двоеборью – бронзовую. Это лучшие результаты среди всех спортсменов, входивших в команду Орловской области.

Как сообщили в Президентской Академии, Артем Деев – родом из Верховского района. Он неоднократный чемпион города Орла и Орловской области по армрестлингу. Он является обладателем медалей всероссийского уровня. Помимо этого у него звание мастера спорта России. Сейчас Артем обучается в Среднерусском институте управления – филиале РАНХиГС.