Фото: Елена Зябкина

В Орле открылась выставка к Всероссийскому дню библиотек. Она начала работать в зале периодики библиотеки имени Бунина.

Экспозиция получила название «Делу книжному верны». На выставке представлены периодические издания: «Научные и технические библиотеки», «Библиотека», «Библиотековедение», «Читаем вместе», «Социологические исследования», на страницах которых развернулась дискуссия о будущем книг и библиотек в эпоху электронной революции.

Как сообщает пресс-служба правительства Орловской области, профессиональные издания знакомят с положением библиотечного дела в целом − это необходимость реформирования, вопросы подготовки кадров и возможности библиотек взять на себя функции образовательно-досуговых центров.

Орловцы смогут посетить выставку до 5 июня.

Возрастное ограничение 12+