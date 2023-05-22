Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области за выходные сгорел жилой дом и две хозпостройки. Причины пожаров предстоит установить специалистам.

Возгорание хозяйственной постройки в селе Гнездилово Знаменского района произошло 21 мая, около двух часов ночи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

В итоге, помещение хозпостройки выгорели изнутри, прогорели кровля и потолочные перекрытия. Кроме того, выгорело помещение пристройки на площади четыре квадратных метра. От огня был спасен рядом расположенный жилой дом. Отмечается, что при пожаре никто не пострадал.

О пожаре в жилом доме и хозяйственной постройке в селе Николькое Хотынецкого района сотрудникам МЧС стало известно в 11:26. В результате пожара хозпостройка выгорела изнутри, сгорела кровля. В доме сгорела кровля. Помещения дома закопчены по всей площади. Пострадавших в здании обнаружено не было.

Всего за прошедшие выходные в Орловской области ликвидировали 29 выездов возгораний.