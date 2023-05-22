Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

В Орловской области пять человек пострадали в ДТП под Хотетово. Авария случилась 21 мая.

Как сообщает орловская Госавтоинспекция, 28-летний водитель в 9:20 управлял автомобилем «УАЗ Патриот» и, двигаясь по второстепенной дороге со стороны деревни Хотетово в направлении деревни Домнино, на перекрестке неравнозначных дорог в районе 23 километра автодороги Орел-Тамбов не уступил дорогу автомобилю «Лада Калина» под управлением 36-летнего водителя, который, в свою очередь двигался по главной дороге, и допустил с ним столкновение.

В результате ДТП получили телесные повреждения водитель «Лады Калины» и 27-летняя пассажирка, они были госпитализированы в Орловскую областную клиническую больницу. Также телесные повреждения получили три пассажира автомобиля «УАЗ» они доставлены на машине скорой помощи в Свердловскую ЦРБ. Это 21-летняя и 41-летняя женщины, и 31-летний мужчина.