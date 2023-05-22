Фото: телеграм-канал "Губернатор Клычков"

Строительство футбольного манежа на стадионе имени Ленина в Орле подходит к концу. Об этом заявил губернатор Андрей Клычков.

По словам главы области, уже полностью выполнены работы по конструктиву административного здания и здания манежа, завершается установка оконных блоков административного корпуса и остекление витражей манежа, на 99% выполнены работы по утеплению кровли основного корпуса. Окончательные очертания обрел фасад здания манежа, начаты работы по фасаду административной части.

– После ввода в эксплуатацию, манеж станет важной составляющей частью футбольной инфраструктуры стадиона имени Ленина. В начале мая, на центральной арене стадиона была завершена укладка нового искусственного футбольного поля последнего поколения. Таким образом, на Центральном стадионе сегодня есть три полноценных поля, где идет непрерывный тренировочной процесс, а также проводятся межрегиональные турниры, – отметил Андрей Клычков в соцсетях.

На манеже сейчас осуществляется монтаж специальных модулей, на которые впоследствии будет стелиться футбольное поле последнего поколения. Кроме того рабочие выполняют по заливку пола здания манежа, разводку отопления, электроснабжения, ливневой канализации, инженерным коммуникациям, штукатурке стен и перегородок первого и второго этажа административного здания футбольного манежа.