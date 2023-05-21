Фото: Троицкий храм города Орла

Троицкий храм Орла начал шить подушки и марлевые ватники для раненых военных. Приход будет передавать гуманитарную помощь в аэромобильные госпитали ВДВ.

По словам настоятеля Троицкого храма протоиерей Андрея Михалева, уже прихожане изготовили порядка 200 марлевых ватников и 20 подушек. Отмечается, что работа ведется ежедневно.

Продолжается работа волонтеров и над созданием хирургических пеленок и простыней. Еженедельно в храме изготавливают более 100 таких отрезов. После специальной обработки они поступают в распоряжение военных медиков. Об этом сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.

Кроме того, прихожане Троицкого храма собирают для наших бойцов «сухой» армейский душ. В неделю получается около 500 комплектов.