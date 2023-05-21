Фото: Департамент здравоохранения Орловской области

В Орловской области в передвижном комплексе прошли флюорографию почти двести человек. Об этом заявили в депздраве региона.

Передвижной флюорографический комплекс Орловского противотуберкулезного диспансера на прошлой неделе работал в Должанском районе.

Он останавливался в Дубровском, Урыновском, Алексеевском, Никольском, Родниковском и Вышнеольшанском ФАПах. Жители даже отдаленных от районного центра населенных пунктов смогли пройти необходимое для первого этапа диспансеризации обследование. Всего за время работы передвижного комплекса в муниципалитете снимки легких сделали более 180 жителям.

Как отмечают в Департаменте здравоохранения Орловской области, флюорография грудной клетки помогает специалистам обнаружить не только туберкулез, но и другие болезни легких. Как и в любом другом случае, здесь важна своевременная диагностика и лечение. Поэтому мобильные комплексы едут в те уголки региона, жители которых не всегда имеют возможность добраться до своего районного центра.