В «Зеленом марафоне» приняли участие более тысячи орловцев

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Орел наряду с Воронежем и Липецком вошел в тройку городов Черноземья, в которых состоялись мероприятия 10-го спортивного и социально-экологического проекта Сбера «Зеленый марафон».

Как сообщает пресс-служба правительства Орловской области, в торжественном открытии марафона принял участие губернатор Орловской области Андрей Клычков. Он поприветствовал атлетов-благотворителей и организаторов проекта.

– В 2023 году по всей стране марафон проходит в юбилейный 10-й раз. За это время он получил надежную прописку во всех регионах проведения, в том числе на Орловщине. Это не случайно. За прошедшие несколько лет нам удалось реализовать целый ряд больших спортивных и социальных проектов в сфере здорового образа жизни, множество совместных инициатив по благоустройству территорий. Ярким примером является парк Победы, –отметил глава региона.

Одновременно с орловцами на старт вышли более 100 тысяч человек в 60 городах России.

Отметим, что «Зеленый марафон» помог высадить в Черноземье около 90 тысяч деревьев.

В спортивную программу вошли дистанции на 600 метров для детей и 4,2 километров для взрослых, а также дисциплина «скандинавская ходьба» на 4,2 километров.

Для гостей организаторы предусмотрели развлекательные мероприятия, концерт, а также специальную программу для детей, викторины.