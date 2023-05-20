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НовостиПроисшествия20 мая 2023 8:48

Орловец предстанет перед судом за избиение приятеля

Потерпевший мужчина получил тяжкий вред здоровью
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области

Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области

Орловец предстанет перед судом за избиение приятеля. Потерпевший мужчина получил тяжкий вред здоровью.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 32-летнего малоархангельца, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью.

В деле указано, что вечером 14 февраля 2023 года ранее судимый мужчина находился вместе со своими знакомыми в одной из квартир дома на улице Достоевского в Орле и выпивал вместе с ними.

– На почве ревности у него возник конфликт с 33-летним знакомым, который также находился в квартире. В ходе конфликта обвиняемый избил потерпевшего руками и ногами по голове и туловищу, причинив тяжкий вред его здоровью, – сообщили «Комсомолке» в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.

Отмечается, что орловец полностью признал вину в совершенном преступлении. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.