Стало известно, кто займется освящением дорог Орловской области до 2025 года Фото: Елена Зябкина

Стало известно, кто займется освещением дорог Орловской области до 2025 года. Регион потратит на это более 70 миллионов рублей.

Как сообщает телеграм-канал «Телеграммы из Орла», тендер выиграла компания «РеконЭнерго». Сечас идет процедура подписания контракта. Кроме освящения, исполнитель займется организацией ухода за разметкой, будет обеспечивать поддержание в чистоте и порядке линий электроосвещения дорог, мостов и других дорожных объектов. Помимо этого, будет восстановлено существующее оборудование на искусственных сооружениях, а также проведена установка недостающих элементов электроосвещения на пешеходных переходах и автобусных остановках.

Содержать линии электроосвещения на орловских автодорогах предприятию предстоит с 1 июля 2023 года до 30 июня 2025 года. Услуги компании обойдутся бюджету региона в 73,5 миллиона рублей.