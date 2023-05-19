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НовостиОбщество19 мая 2023 13:26

Стало известно, кто займется освещением дорог Орловской области до 2025 года

Регион потратит на это более 70 миллионов рублей
Елена Зябкина
Стало известно, кто займется освящением дорог Орловской области до 2025 года

Стало известно, кто займется освящением дорог Орловской области до 2025 года

Фото: Елена Зябкина

Стало известно, кто займется освещением дорог Орловской области до 2025 года. Регион потратит на это более 70 миллионов рублей.

Как сообщает телеграм-канал «Телеграммы из Орла», тендер выиграла компания «РеконЭнерго». Сечас идет процедура подписания контракта. Кроме освящения, исполнитель займется организацией ухода за разметкой, будет обеспечивать поддержание в чистоте и порядке линий электроосвещения дорог, мостов и других дорожных объектов. Помимо этого, будет восстановлено существующее оборудование на искусственных сооружениях, а также проведена установка недостающих элементов электроосвещения на пешеходных переходах и автобусных остановках.

Содержать линии электроосвещения на орловских автодорогах предприятию предстоит с 1 июля 2023 года до 30 июня 2025 года. Услуги компании обойдутся бюджету региона в 73,5 миллиона рублей.