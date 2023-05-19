Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Более четырех тысяч орловских школьников приняли в ряды пионеров. В областном центре отметили столетие пионерской организации.

В праздничных мероприятиях принял участие губернатор Орловской области Андрей Клычков, председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, сенатор Российской Федерации Василий Иконников.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, торжественный прием в ряды пионерской организации «Орлята» состоялся во Дворце пионеров и школьников имени Юрия Гагарина, в сквере «Орлята», а также в сквере Танкистов.

– Пользуясь возможностью, хочу выразить сердечную признательность пионерскому активу всех поколений: всем, кто посвятил себя воспитанию детей и молодёжи в разные годы советской власти. А вступившим сегодня в ряды пионеров ребятам хочу пожелать: храните верность заветам предков, дорожите тем, что достигнуто вашими предшественниками. Растите патриотами Орловского края и нашей великой России, – обратился к присутствующим Андрей Клычков.

Школьники, вступившие в ряды пионеров, произнесли торжественную клятву пионера, а глава региона и почетные гости повязали им галстуки.