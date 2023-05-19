Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

В Орловской области за сутки две девушки получили травмы в ДТП. Обе аварии случились 18 мая.

ДТП с участием иномарки и мопеда произошло в Малоархангельске в 10:20. Об этом сообщили в орловской Госавтоинспекции.

Известно, что 60-летняя водительница, не имея права управления мопедом, двигалась по улице Урицкого и в районе дома №27 допустила столкновение с автомобилем «Рено Дастер» под управлением 60-летнего мужчины, который следовал со стороны улицы Советской. В результате ДТП водитель мопеда получила травмы, госпитализирована в Орловскую областную клиническую больницу.

Вторая авария произошла в восемь часов вечера в Орле. 55-летний водитель «Лады Калины», следовал по улице Кромская со стороны улицы Комсомольская. В районе дома №3 по улице Кромская, произошло столкновение с электросамокатом, которым управляла 22-летняя девушка. Она неспеша переезжала проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП водительница электросамоката получила травмы.