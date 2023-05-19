Фото: Андрей Клычков

Андрей Клычков лично проконтролирует возведение моста через Оку под Орлом. Об этом глава области рассказал в соцсетях.

Переправу строят в деревне Тайное Орловского муниципального округа.

По словам губернатора, от местных жителей поступало множество жалоб – имеющийся низководный мост каждое половодье подтапливался, нарушая связь между деревнями Касьяновка и Тайное Неполодского сельского поселения, а также делая невозможным выход к Северному району города Орла. Во время общения Клычкова с местными жителями стало ясно, что проблема может быть решена посредством строительства нового моста.

Известно, что объектом занялась та же компания, что реконструирует Красный мост в Орле. Проектом предусмотрено мостовое полотно общей длиной 141,25 метра и шириной 11,4 метра. Ширина проезжей части составит шесть метров, также будут оборудованы две полосы безопасности по метру каждая. Также по плану предусмотрено барьерное ограждение, отделяющее служебный проход от проезжей части и перильное ограждение. Будет построена автомобильная дорога протяженностью почти километр. Общая стоимость работ превышает 300 миллионов рублей.

– Уже летом следующего года планируется открытие объекта, и тогда все жители близлежащих населенных пунктов смогут воспользоваться удобной и современной переправой. Ход работ держу на личном контроле, буду информировать о процессе строительства, – подчеркнул губернатор Андрей Клычков.