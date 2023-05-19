Фото: газета «Болховские куранты»

В Орловской области благоустроят Земляную гору. На облагораживание улицы потратят 4,8 миллиона рублей.

Общественное пространство в Болхове в прошлом году стало победителем рейтингового голосования по отбору территорий среди населения. В планах облагородить территорию на 594 квадратных метрах. Со стороны оврага уложат 386 метров бордюра и установят металлическое ограждение.

В частности, от Земляного моста до Аптеки будут установлены 10 декоративных антивандальных фонарей. Кроме того, на участке от Земляного моста до зоны отдыха равномерно распределят три скамьи и три урны. На зоне отдыха по кругу поставят еще по три скамьи, урны и фонаря.

Как сообщает газета «Болховские куранты», сейчас рабочие укладывают тротуарную плитку, устанавливают металлическое ограждение со стороны бордюра. Сдать объект исполнитель поручился 17 июля 2023 года.