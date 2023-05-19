Фото: Среднерусский институт управления – филиала РАНХиГС

В Орле состоялась межвузовская олимпиада по истории. Студенты проверили свои знания по событиям и фактам из истории России и зарубежных стран.

Как сообщили в Президентской Академии, задания включали в себя знания исторической фактологии, определения исторических персон и времени их деятельности. Участникам необходимо было показать умения работать с историческими источниками, определив принадлежность цитаты историческому деятелю или событию

По итогам подведенного жюри первое место заняла Академия ФСО России, на втором месте Среднерусский институт управления – филиала РАНХиГС, на третьем месте оказался ОГУ имени Тургенева.