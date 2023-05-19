Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

В Орловской области в ДТП на межрегиональных трассах пострадали три человека. Аварии произошли 18 мая.

По сообщению региональной Госавтоинспекции, утром 18 мая неустановленный водитель управляя неустановленным автомобилем, двигался по автодороге «Орел-Брянск-Смоленск» со стороны Брянска. В 6:20 в районе 25 километра он столкнулся с автомобилем «Шкода Рапид», двигающимся в попутном направлении, под управлением 45-летнего водителя, который в последующем не справился с управлением и допустил съезд в правый кювет по ходу своего движения. В результате ДТП водитель «Шкоды» получил телесные повреждения.

Вечером, в 17:35, 36-летний водитель, управляя «Камазом», следовал по автодороге М-2 «Крым» со стороны Белгорода в направлении Москвы, в районе 393 километра допустил столкновение с автомобилем «АФ 47434А» под управлением 24-летнего водителя, который ехал навстречу. В результате ДТП оба водителя получили травмы.