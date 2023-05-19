Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области сгорели летняя кухня и грузовик. Причину пожара предстоит установить специалистам.

Возгорание летней кухни с деревне Парамоново Корсаковского района произошло 18 мая, около 11 утра. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

В результате пожара летняя кухня выгорела на площади 24 квадратных метра, огонь тронул и обрешетку кровли. Пострадавших в здании спасателями обнаружено не было.

О возгорании в грузовом автомобиле на улице Поселковой в городе Орле сотрудникам МЧС стало известно тем же днем в 13:58. На момент прибытия пожарных наблюдалось задымление в прицепе автомобиля «Мерседес». В результате пожара происходило тление угля в бумажных мешках на площади 20 квадартных метров. Специалисты ликвидировали возгорание, не дав ему распространиться. Сообщается, что при пожаре никто не пострадал.

Всего за прошедшие сутки в Орловской области ликвидировано шесть возгораний.