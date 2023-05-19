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НовостиОбщество19 мая 2023 6:29

В орловских МФЦ с 1 июня можно будет подать обращение финансовому уполномоченному

Услуга будет доступна во всех отделениях центра
Елена Зябкина
В орловских МФЦ с 1 июня можно будет подать обращение финансовому уполномоченному

В орловских МФЦ с 1 июня можно будет подать обращение финансовому уполномоченному

Фото: Елена Зябкина

В орловских МФЦ с 1 июня можно будет подать обращение финансовому уполномоченному. Услуга будет доступна во всех отделениях центра.

Как сообщает пресс-служба правительства Орловской области, в случае возникновения денежного спора с финансовой организацией до обращения в суд граждане могут обратиться к финансовому уполномоченному.

При этом, подача обращения и его рассмотрение бесплатны. Решение финансового уполномоченного обязательно для исполнения финансовой организацией. Рассмотреть обращение специалисты должны будут в течение 15 рабочих дней.

Обращение можно подать в отношении страховой компании, банка, микрофинансовой организации, кредитного потребительского кооператива, негосударственного пенсионного фонда, ломбарда.