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НовостиОбщество18 мая 2023 14:36

В Орле 20 новых автобусов могут столкнуться с проблемой выхода на дороги из-за нехватки водителей

Депутаты горсовета обсудили вопрос нехватки шоферов в общественном транспорте
Елена Зябкина
Фото: Елена Зябкина

Фото: Елена Зябкина

Замначальника управления ЖКХ и транспорта администрации города Алексей Шалиманов подчеркнул, что нехватка водителей становится особенно чувствительной в связи с планами администрации города уже на этой неделе выпустить на городские маршруты еще два десятка новых автобусов. Он отметил, что объявления о приеме на работу размещены во всех центрах занятости.

По словам Шалиманова, зарплата водителя в МУП «ТТП» при выполнении плана может превысить 60 тысяч рублей в месяц.

– Увеличение зарплат глобально ситуацию не меняет, много новых водителей не пришло. Необходимо искать варианты, чтобы было легче оформить категорию «D» в правах, Новые автобусы – хорошо, но без людей они не поедут, – предложил депутат Юрий Грачев.

Как сообщает пресс-служба Орловского горсовета, депутат отметил, что тратиться на обучение, чтобы потом положить права в стол, люди не готовы. Курсы по обучению – дорогие и люди, претендующие на вакансию, не могут себе их позволить.