Фото: телеграм-канал «Телеграммы из Орла»

На базе Орловского медицинского колледжа прошла выездная акция донорства. Кровь сдали более 100 студентов и преподавателей.

Как сообщает телеграм-канал «Телеграммы из Орла», перед тем как проделать процедуру, в мобильном пункте переливания крови каждый донор смог узнать свою группу крови, резус-фактор и уровень гемоглобина и пройти осмотр врача. Помимо этого, специалисты рассказали студентам о важности вступления в федеральный регистр доноров костного мозга, о том, кто может быть донором, какие имеются противопоказания, и что происходит после внесения данных в регистр.

Отметим, что станция переливания крови делает такие акции два раза в год. Следующий выезд мобильного пункта состоится осенью вскоре после начала учебного года.