В орловской администрации объяснили снос ротонды в «Дворянском гнезде»

Фото: Елена Зябкина

В январе 2023 года руководителем проектной команды по созданию концепции развития общественных пространств стала дизайнер Елена Шаренкова – заслуженный художник РФ, председатель общественного фонда «Культурное движение». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Орла.

По словам проектировщика, ротонда имела множественные трещины, разрушение отделочных слоев и конструктивных элементов. Неравномерная усадка и крен фундамента, трещины раскрытием до двух милиметров, вертикальная гидроизоляция отсутствовала. Кровельный материал был поражен ржавчиной, окрасочный слой имел следы естественного износа, утрачен декоративный элемент – шпиль.

Кроме того, железобетонные колонны ротонды диаметром 400 милиметров крен, одна из колонн также имела трещины раскрытием до трех милиметров. У всех колонн были утрачены декоративные элементы – базы колонн.

– Заранее предугадывая негативные комментарии, напоминаю, что никакой культурно-исторической ценностью ротонда не обладает. Она не является предметом охраны и статуса исторического памятника также не имеет! Своей популярностью среди горожан беседка обязана удачному расположению в историческом месте нашего города, – заявила Елена Шаренкова.

Дизайнер также рассказала, что на месте старой беседки совсем скоро появится новая, выполненная из современных материалов, но повторяющая облик своей «предшественницы».