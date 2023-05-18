Фото: пресс-служба правительства Орловской области

В Орловской области началось благоустройство парка «Болховкин луг». В 2022 году Болхов получил 70 миллионов на реализацию проекта.

Организация зоны семейного отдыха «Болховкин луг» происходит на территории бывшего стадиона педагогического училища.

Как сообщает районная газета «Болховские куранты», подрядчиком на объекте выступает белгородская компания. Фирма имеет успешный опыт сотрудничества с соседними регионами ЦФО, положительные отзывы, в реестре недобросовестных поставщиков не состоит. Подрядной организацией уже ведутся подготовительные работы.

Семейное общественное пространство будет в себя включать семь зон отдыха, детские игровые комплексы, спортивно-силовые тренажеры, тропиночно-прогулочную сеть, асфальтированные тротуары, пешеходную дорожку, экотропу.

Помимо этого, сообщается, что в рамках благоустройства запланировано оборудовать деревянную смотровую площадку в виде пирса на берегу Нугрь, а также зону скейтборда, зону барбекю, велодорожку и велопарковку. Территорию осветят три вида светильников: пятиметровой высоты со светодиодными матрицами, трехметровой высоты – со светильниками-колокольчиками и метровые с акцентными фонарями на экотропе в шахматном порядке.