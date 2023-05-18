Фото: Ольга Супонева

В Орле начались работы по ремонту второго энергоблока ТЭЦ. Работы должны будут произвести до конца августа.

Как сообщает телеграм-канал «Телеграммы из Орла», ремонт ротора генератора энергоблока проходит в заводских условиях. Для этого оборудование доставлено на производственную площадку специализированного ремонтного предприятия в Ростове-на-Дону.

Кроме того, на станции специалисты заменят изношенные участки газоплотных панелей котлоагрегата и уплотнения турбины. Энергетики выполнят контроль состояния металла проточной части турбины, паропроводов и котлоагрегата, отремонтируют маслосистему турбоагрегата, запорную и регулирующую арматуру энергоблока.

Стоимость ремонта энергоблока №2 Орловской ТЭЦ превысит 20 миллионов рублей.