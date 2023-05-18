В Орле пройдут Всероссийские соревнования по волейболу среди студентов. Торжественная церемония открытия состоится 18 мая в 14:30.

Спортивное состязание будет проходить с 18 по 24 мая в ТМК «ГРИНН». Об этом сообщает информационный портал Департамента физической культуры и спорта Орловской области.

Участие в соревнованиях принимают 12 женских и 12 мужских команд. В Орел приехали студенческие волейбольные команды из Санкт-Петербурга, Череповца, Бурятии, Донецка, Челябинска, Москвы, Сургута, Ленинградской области, Перми, Тамбова, Махачкалы, Грозного, Костромы, Барнаула, Хабаровска, Екатеринбурга, Петрозаводска, Уфы, Воронежа, Тамбова.

Организаторами соревнований выступает Министерство спорта России, Всероссийская федерация волейбола, Российский студенческий спортивный союз, Студенческая волейбольная ассоциация.

Отмечается, что команды, занявшие призовые места, будут награждены кубками и дипломами Министерства спорта РФ, а игроки команд – медалями и дипломами Минспорта России.