Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области пожарные спасли и эвакуировали 12 человек. Причину возгорания выясняют специалисты.

Пожар в квартире дома на улице Черкасской города Орла произошел 18 мая около трех часов ночи. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

На момент прибытия пожарных из окна квартиры на третьем этаже шел густой дым и пламя. Из-за сильного задымления из соседних квартир были эвакуированы восемь человек и еще четыре человека спасены. После этого сотрудники МЧС обнаружили очаг возгорания и приступили к тушению.

Сообщается, что в результате пожара в трехкомнатной квартире в зале и в комнате выгорели кровати, в кухне термические повреждения получил кухонный гарнитур. Кроме того, квартира закопчена по всей площади.