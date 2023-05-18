Фото: пресс-служба Департамента здравоохранения Орловской области

В городских поликлиниках Орловской области появились помощники для пациентов. Студенты медицинского колледжа дежурят в холлах поликлиник Орла, Ливен и Мценска.

Как сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Орловской области, студенты помогают посетителям сориентироваться в здании медучреждения, помочь маломобильным пациентам добраться до нужного кабинета или просто померить давление всем желающим.

Помимо этого, для комфорта пациентов в холлах поликлиник появились уголки с питьевой водой. В детских поликлиниках обновили игровые зоны, чтобы ребятам было не скучно дожидаться приема врача.