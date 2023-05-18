Орел
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье18 мая 2023 7:55

В городских поликлиниках Орловской области появились помощники для пациентов

Студенты медицинского колледжа дежурят в холлах поликлиник Орла, Ливен и Мценска
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба Департамента здравоохранения Орловской области

Фото: пресс-служба Департамента здравоохранения Орловской области

В городских поликлиниках Орловской области появились помощники для пациентов. Студенты медицинского колледжа дежурят в холлах поликлиник Орла, Ливен и Мценска.

Как сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Орловской области, студенты помогают посетителям сориентироваться в здании медучреждения, помочь маломобильным пациентам добраться до нужного кабинета или просто померить давление всем желающим.

Помимо этого, для комфорта пациентов в холлах поликлиник появились уголки с питьевой водой. В детских поликлиниках обновили игровые зоны, чтобы ребятам было не скучно дожидаться приема врача.