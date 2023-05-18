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НовостиПроисшествия18 мая 2023 7:29

Пожилой орловец пострадал при пожаре в частном доме

Причину пожара предстоит установить специалистам
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Пожилой орловец пострадал при пожаре в частном доме. Причину пожара предстоит установить специалистам.

О возгорании жилого дома в деревне Жилина Орловского муниципального округа пожарным стало известно 17 мая, в 5:06. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

Существовала угроза распространения огня на гараж. Пожарные оценили риски и приступили к тушению. В результате пожара дом и пристроенная к нему веранда выгорели по всей площади. Термические повреждения получила теплица. Сообщается также, что при пожаре пострадал 59-летний мужчина. Его пришлось госпитализировать в лечебное учреждение.

Всего за прошедшие сутки в Орловской области ликвидировано 16 возгораний.