Фото: районная газета «Маяк»

В Орловской области почти за три миллиона рублей благоустроят дворовую и общественную территорию. Работы пройдут в поселке Залегощь.

Благоустроены в поселке будут дворовая территория дома № 97 на улице Максима Горького. Объем финансирования составляет 1,2 миллиона рублей. Подрядчиком на объекте выступает ООО «Каскад». Сейчас на дворовой территории подрядчиком проведены работы по планировке территории, завезены строительные материалы, установлены бордюрные камни.

Помимо этого, как сообщает пресс-служба правительства Орловской области, в поселке ведется первый этап благоустройства общественной территории на улице Набережной, возле детской школы искусств. Цена контракта – 1,7 миллиона рублей. Подрядчиком проведены работы по планировке территории, установке бордюрных камней, укладке тротуарной плитки.

Срок сдачи объектов до 1 августа 2023 года.