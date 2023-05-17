Орловец отправится на скамью подсудимых за сбыт средств нескольких организаций

Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области

Орловец отправится на скамью подсудимых за сбыт денег нескольких организаций. Он перевел деньги своему знакомому.

Завершилось расследование уголовного дела в отношении амчанина, который обвиняется в неправомерном обороте средств платежа.

– Следствием установлено, что в 2021 году ранее судимый 29-летний обвиняемый являлся индивидуальным предпринимателем, однако не осуществлял финансово-хозяйственную деятельность от своего имени, фактически являясь подставным лицом. В то же время, у него находились электронные средства платежа и оплаты шести банковских организаций, которые он сбыл своему знакомому для неправомерного оборота денежных средств по расчетным счетам, – сообщили «Комсомолке» в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.

Отмечается, что обвиняемый мужчина полностью признал вину в совершенном преступлении. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.