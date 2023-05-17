В Орле состоялась Областная межвузовская олимпиада по политологии

Фото: Среднерусский институт управления – филиала РАНХиГС

Интеллектуальное соревнование проходило 16 мая на базе Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС. Задания были направленны на всестороннюю проверку углубленных знаний политической науки. Вопросы коллегиально разрабатывались членами жюри: представителями Академии ФСО, Орловского государственного университета имени Тургенева, Среднерусского института управления – филиала РАНХГиГС.

Как сообщили в Президентской академии, в олимпиаде приняли участие пять команд ведущих учебных заведений Орловской области. По результатам соревнования в личном первенстве победу одержал студент 2 курса РАНХиГС Виктор Сельченко, второе место занял Владислав Дальнильченко студент 4 курса РАНХиГС, третью строчку занял Антон Флорко студент 2 курса РАНХиГС.

В командном первенстве на вершине пьедестала почета оказалась команда №1 Среднерусского института управления – филиала РАНХГиГС, серебро у команды Академии ФСО, третье место заняла команда №2 Среднерусского института управления – филиала РАНХГиГС.