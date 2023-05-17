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НовостиОбщество17 мая 2023 12:21

Ветерану Великой Отечественной войны в Орле подарили велотренажер

Об этом сообщили в пресс-службе администрации города
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба администрации Орла

Фото: пресс-служба администрации Орла

Ветеран Великой Отечественной войны Виктор Сергеевич Баранов в преддверии Дня Победы пожаловался мэру Орла на малоподвижный образ жизни и попросил градоначальника о адаптированном велотренажере для домашних занятий.

Сотрудники территориального управления по Советскому району исполнили поручение мэра Юрия Парахина. Они вручили ветерану тренажер.

– Как только мы узнали, что Виктору Сергеевичу нужна помощь, сразу же откликнулись. Сделать это для нас было важно и очень приятно, – уверяет заместитель начальника теруправления Сергей Бобылев.

Чиновник отметил, что в пожилом возрасте вполне актуальным остается вопрос сохранения активности, и для этого могут подойти даже простые физические упражнения. Тренажер оказывает относительно небольшую нагрузку на суставы и организм в целом. Также он позволяет нормировать кардионагрузку.