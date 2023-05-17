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НовостиОбщество17 мая 2023 11:52

Орловчанке, у которой двое сыновей участвуют в СВО, помогли с покупкой бытовой техники

Прихожане храмов собрали средства на новый холодильник
Елена Зябкина
Фото: Евгений Мартынов

Фото: Евгений Мартынов

Орловчанке, у которой двое сыновей участвуют в СВО, помогли с покупкой бытовой техники. Прихожане храмов собрали средства на новый холодильник.

Как сообщает, информационно-аналитический отдел Орловской митрополии, волонтерский епархиальный центр помощи семьям мобилизованных и добровольцев, работающий при Иверском храме Орла, продолжает помогать семьям российских военнослужащих. В этот раз Орловская епархия взяла под опеку маму двух бойцов СВО.

Православные волонтеры выяснили, что орловчанка нуждается холодильнике. Однако самостоятельно приобрести новую технику женщина не может.

Помощь в покупке холодильника оказали прихожане орловских храмов. Утром 17 мая участники епархиального волонтерского центра доставили новое устройство адресату.