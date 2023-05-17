Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В Орле обсудят концепцию мемориального комплекса, посвященного Судбищенской битве. Проектные семинары пройдут в Орловском краеведческом музее.

Обсуждение разработки концепции нового мемориального комплекса «Судбищенская битва» пройдет 18 и 19 мая. Начало в 10:00. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

Концепцию создает команда петербургского Бюро музейной сценографии «Метаформа». В обсуждении примут участие эксперты Орловского краеведческого музея, сотрудники Департамента культуры Орловской области, музея-заповедника «Куликово поле» и другие.

Отмечается, что эксперты, краеведы, археологи, проектировщики обсудят пути развития нового музейного комплекса, который объединит четыре площадки. Это «Музейно-образовательный центр», визит-центр Поля Судбищенской битвы, парк «Орловская стрелка», детинец Орловского кремля, сквер Богоявленской площади.

Эксперты смогут высказать свое видение общей концепции проекта, сформулировать наиболее важные для проекта темы, основную проблематику, проработать возможные практики взаимодействия с разными группами посетителей. Эксперты из «Метаформы» расскажут об актуальных подходах к проектированию экспозиций и проведут мастер-классы. А кроме того, во второй день к обсуждению подключат студентов орловских вузов.