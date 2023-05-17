Фото: Департамент здравоохранения Орловской области

Первый этап диспансеризации с начала года прошли более 72 тысяч орловцев. Медицинское обследование раз в три года проводится бесплатно.

Как сообщает телеграм-канал «Телеграммы из Орла», диспансеризации подлежат работающие и неработающие, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме граждане в возрасте от 18 лет и старше.

Отмечается, что диспансеризацию можно пройти раз в три года абсолютно бесплатно в поликлинике, к которой прикреплены граждане региона. Для этого необходимо обратиться к участковому врачу или в регистратуру. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Диспансеризация проводится в два этапа. Второй этап проводится с целью дополнительного обследования и уточнения диагноза заболевания.

Второй этап диспансеризации, в настоящее время, прошли более 11 тысяч человек. Углубленную диспансеризацию, которую проходят пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию, прошли более девяти тысяч человек.