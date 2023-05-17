Фото: Андрей Клычков

Орловцы отправили участникам СВО двухтонный гуманитарный груз. Его передали спецназу ГРУ под Мариуполь.

Такой информацией в соцсетях поделился губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Военным вручили планшет, ноутбук, квадрокотер и смартфон к нему, антидроновое ружье, тепловизор, дизельный генератор, пять штук портативных источников питания Romoss RS500/400Вч/500BT-1000B. Были акуплены две мобильные бани.

Собрали также большую партию строительных материалов и инструментов. Неотъемлемой частью орловских посылок, по словам главы региона, стали маскировочные сети. По традиции в груз также вошли одежда, спреи от комаров, влажные салфетки, средства личной гигиены и продукты питания.

– Спецназ ГРУ имеет легендарную репутацию, за плечами этой структуры многие успешные операции, которые с полной уверенностью позволяют называть их элитой армии. Сегодня они снова доказывают верность боевым традициям и силу духа. Эти парни не умеют сдаваться или проигрывать, – поделился Андрей Клычков.