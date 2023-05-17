Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орле сгорел трехквартирный дом. Причину пожара устанавливают специалисты.

Возгорание трехквартирного жилого дома на улице Фомина в городе Орле произошло 16 мая около восьми утра. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

На момент прибытия пожарных в доме горели внутренние помещения. Из-за сильного задымления спасатели эвакуировали трех человек. В результате пожара двухкомнатная квартира выгорела изнутри, сгорела кровля. В другой квартире обуглилась стена на площади десять квадратных метров, частично сгорела кровля. В третьей квартире термические повреждения получило чердачное помещение. От огня спасены помещения двух квартир. Пострадавших в пожаре удалось избежать.

Всего за прошедшие сутки в Орловской области пожарные ликвидировали девять возгораний.