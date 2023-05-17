Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

В ДТП в Орловской области погиб мужчина. Авария произошла 17 мая в Колпнянском районе.

Как сообщает орловская Госавтоинспекция, 17 мая неустановленный водитель управляя автомобилем «ВАЗ 21074», двигался по полевой дороге со стороны деревни Клевцово Колпнянского района, в сторону деревни Хорошевка. Около восьми вечера он не справился с управлением и съехал с дороги в поле и наехал на дерево.

В результате ДТП 35-летний пассажир автомобиля «ВАЗ 21074», получил телесные повреждения, госпитализирован. Второй пассажир автомобиля 57-летний мужчина, скончался на месте аварии до приезда скорой помощи.