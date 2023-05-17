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В Орловской области осудили заключенного, избившего сотрудника колонии. Ранее его признали виновным в совершении дюжины преступлений.

Суд вынес обвинительный приговор в отношении 56-летнего болховца в дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.

– Следствием и судом установлено, что в октябре 2022 года подсудимый, содержащийся в ФКУ ИК-2 УФСИН РФ по Орловской области и ранее признанный виновным в совершении 12 преступлений, в том числе и особо тяжкого, на почве неприязненных отношений применил насилие в отношении одного из сотрудников УФСИН России по Орловской области, нанеся ему удар рукой по голове, – сообщили «Комсомолке» в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.

Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении строгого режима. При этом, к указанному сроку присоединена часть ранее не отбытого им наказания, таким образом мужчина проведет в местах лишения свободы еще семь лет.