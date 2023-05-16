Девочке из Болховского дома-интерната помогут издать сборник стихов

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Заботливые педагоги и сотрудники помогают своим воспитанникам не только получить образование, но оказать необходимые медицинские услуги, а еще разнообразить досуг в кружках и клубах по интересам.

17-летняя Ирина Петрова пишет стихи. «Я пишу только про то, что может искренне тронуть мою душу. А по-другому просто не умею», – призналась воспитанница дома-интерната. Стихов накопилось немало, поэтому благотворительный фонд «Созидание» совместно с группой компаний «ОДСК» решили помочь в издании сборника стихов юной поэтессы.

Причем ко всем стихотворениям уже готовы уникальные красочные иллюстрации. Их подготовил еще один талантливый воспитанник дома-интерната Сергей Ярославцев.

– Мы сотрудничаем с Болховским домом-интернатом уже не один год. И история с Ириной тронула очень многих наших волонтеров, поэтому идея с изданием сборника стихов нашла отклик в душе всех сотрудников фонда, – рассказала Екатерина Сачкова, директор фонда «Созидание».

Фонд существует уже более 25 лет. Только за последние 3 года было реализовано более 90 проектов, причем на этом останавливаться волонтеры не собираются. К слову, одним из ближайших мероприятий станет проект по посадке деревьев «Поможем планете дышать!». Несколько десятков деревьев собираются высадить в Зареченском микрорайоне Орла. Всех неравнодушных жителей приглашают присоединиться к экологической акции 27 мая в 11:00 по адресу ул. Емлютина между домами 5 и 9.

Основным партнером фонда «Созидание» является группа компаний «ОДСК», в которую входит крупнейший застройщик региона «Орелстрой». Так что каждый покупатель квартиры автоматически вносит свой вклад в добрые дела.

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